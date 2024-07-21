Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye'nin turizm beldelerindeki işletmelerde uygulanan fahiş fiyatlar bir kez daha tartışma konusu oldu. Yerli turist, Ege ve Akdeniz'deki ünlü turizm şehirlerinde uçuk fiyatlara tatil yapmak yerine, hem daha ucuz hem de yakın olduğu için Yunan adalarını tercih etmeye başladı.

EN UCUZ BALIK 1.500 LİRA

Yerli turistin akın akın Yunan adalarına gittiği günlerde Muğla'nın Datça ilçesinde bir restoranın deniz ürünleri fiyat listesi dikkat çekti. Mekanda en ucuz ürün olan levrek 1.500 liraya satılırken, jumbo karidesin fiyatının 8.000 lira olduğu görüldü.

"NEDEN YUNANİSTAN'A GİDİLDİĞİ ANLAŞILDI"

Mekanın fiyat listesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Vatandaşlar, "Tatil için neden Yunanistan'ın tercih edildiği anlaşıldı" yorumları yaptı.