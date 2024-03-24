Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "8 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-16' operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı. 1 Haziran 2023 ve 23 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam bin 316 operasyon düzenlendik. Operasyonlarda 2 bin 733 şüpheli yakalandı. Bunlardan; 692'si tutuklandı. 529'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA İL İL PAYLAŞTI

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili ise Yerlikaya, il il şu verileri paylaştı.

"Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli yakalandı. Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı. Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı."