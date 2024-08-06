81 ilde son 5 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-20” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 firari yakalandı.

Operasyona ilişkin duyuru İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da geldi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu operasyonlarda, gözaltına alınan kişilerden 4 bin 489'unun 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıla kadar, 9'unun ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı bilgisini verdi.

HER SUÇTAN FİRARİ VAR

Yakalananlardan 731'inin narkotik, 698'inin hırsızlık, 458'inin kaçakçılık ve organize, 454'ünün dolandırıcılık, 180'inin yağma, 131'inin cinsel, 124'ünün adam öldürme ve 39'unun terör suçlarını işledikleri için arandığı belirlendi.

Yerlikaya, paylaşımının son kısmında ise "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" derken operasyona iştirak eden kolluk kuvvetlerine de teşekkür etti.