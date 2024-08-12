Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü 9 Ağustos'ta Ankara'nın Polatlı ilçesinde köprü ayağına çarpıp ikiye ayrıldı, 9 kişi hayatını kaybetti.

Feci kazada ölen otobüs şoförü Çetin Karayel'den geriye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kaldı.

Görüntülerde, Karayel'in 1 hafta önce başka seyahatinde otobüsü kullandığı anlar yer aldı. Bir diğer paylaşımda ise kaza yapan otobüsün hareket halindeyken başka bir otobüs tarafından kayda alındığı görüldü.

ŞOFÖR TAM KUSURLU BULUNDU

Kazayla ilgili 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. İlk belirlemelere göre olay yerinde fren izine rastlanmadı. Ön rapora göre otobüs şoförü tam kusurlu bulundu.