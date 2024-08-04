Washington ve Kudüs'teki yetkililer, İran ve vekillerinin, Hizbullah askeri şefi Fuad Şukr ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine misilleme olarak İsrail'e her an saldırabileceğini düşünüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri sonrasında Pazar sabahı erken saatlerde Orta Doğu'ya geldi. Axios'a konuşan üç ABD'li ve İsrailli yetkili, saldırının yarın (Pazartesi) gerçekleştirilebileceğini açıkladı, İsrail ve ABD'nin savunma hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.

SAVAŞ UÇAĞI FİLOSU GÖNDERİYORLAR

Pentagon, Cuma günü yaptığı açıklamada, Ortadoğu'ya bir savaş uçağı filosu göndereceğini ve bölgede bir uçak gemisi bulundurarak, İsrail'i savunmak ve ABD askerlerini korumak için Amerikan askeri varlığını artıracağını açıkladı.

SALDIRI HİZBULLAH'I DA İÇEREBİLİR

ABD'li yetkililer, İran'ın olası bir misillemesinin, 13 Nisan'da İsrail'e düzenlenen saldırı gibi olmasını bekliyor ancak kapsamının daha geniş olabileceği ve saldırının Hizbullah'ı da içerebileceğini düşünüyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: BÜYÜK KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTILAR

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" söyledi. İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin telefonda görüştü.

Haniye'nin İran'ın misafiri olarak Tahran'da bulunduğuna dikkati çeken Bakıri, İsrail'in saldırılarının kapsamının Yemen, Lübnan ve Tahran'ı da kapsayan şekilde genişlediğini belirtti. İsrail'in Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'ın "büyük kırmızı çizgisini" aştığını ifade eden Bakıri, bu eylemin iki sonucunun olacağını söyledi. Bunlardan birinin "İran'ın bu suça kesin şekilde yanıt vermesi" diğerinin de "İsrail'in şeytani eylemleriyle bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak eylemlerini artırması olacağını ve buna karşı İslam ülkelerinin sessiz kalmaması gerektiğini" kaydetti.

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TEKLİFİ

Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'a İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı yapılmasını önererek, İslamabad'dan bu teklife destek vermesini ve İsrail'in eylemlerinin devamını önlemek için kapasitesini kullanmasını talep etti.Pakistanlı Bakan ise Heniyye'nin şehadeti için taziyede bulunurken İran'ın İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı teklifini memnuniyetle karşıladı. "Müslüman halkları Siyonist rejimin suçlarına karşı uyandırmanın gerekliliğini" vurgulayan Dar, İsmail Heniyye'ye Tahran'da suikast düzenlenmesini "uluslararası hukukun ve İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali" olduğunu kaydetti.