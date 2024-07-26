Çorum Milli İrade Platformu, Gazze’de katliam yapan savaş suçlusu Netanyahu’nun ABD Parlamentosunda ağırlanmasına tepki gösterdi.

Milli İrade Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Lek, yaptığı açıklamada Gazze’deki soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınırken, ABD’nin İsrail Başbakanı soykırımcı, savaş suçlusu Netanyahu’yu ülkesine davet edip ABD Parlamentosu’nda konuşma imkanı verdiğini belirterek, “Netanyahu’nun Gazze’deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler ABD’li parlamenterler tarafından sık sık, çoğunlukla da ayakta alkışlanmıştır. ABD Parlamentosu, tıpkı Hitler Almanya’sının Reichstag’ı gibi, yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir. ABD’nin “demokrasi” ve “özgürlük” maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki, Batı’nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir” dedi.

İsrail’in Gazze’de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD Kongresi’ni bu eylemden ötürü şiddetle kınayan Mustafa Lek,

“Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib’e ve Parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz. Filistin ve Gazze yalnız değildir. Herkes sırtını dönse de, Türkiye Filistin mücadelesine her koşul altında destek vermeyi sürdürecektir. Milli İrade Platformu olarak, zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz. Filistin ve Gazze’nin asil direnişini de bir kez daha hürmetle selamlıyoruz. Allah’ın yardımı yakındır, nice zayıf topluluklar güçlü topluluklara galip gelmiştir ve şüphesiz hakikat er ya da geç zafer kazanacaktır” ifadelerini kullandı.