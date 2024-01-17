Milli sporcu Abdüssamet Uğurlu Süper Lig final maçını kazanarak hem kemerin sahibi oldu hemde milli takımda bu yılda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

10-12 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Muay Thai Süper Lig final maçında rakibini yenen Abdussamet Uğurlu altın kemerin sahibi oldu ve Süper Lig şampiyonu olarak Avrupa Şampiyonasında milli formayı giymeye hak kazandı. Uğurlu bu başarısı ile başarılarına bir yenisini ekledi ve ünvanını korumayı başandı.

Ülke genelinde A class Büyükler bay-bayan sporcuların mücadele edeceği 2024 Avrupa Muay Thai Şampiyonasında milli takımda mücadele etmeye hak kazanan Abdussamet Uğurlu bu başarısında kendisini yalnız bırakmayan ve birlikte çalıştığı antrenörü milli takım teknik heyetinde de görev yapan aydın Fırat’a teşekkür etti.

Uğurlu, bu başarının ardından Avrupa Şampiyonasında da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalara ara vermeden başlayacaklarını belirterek ‘Bizlere her zaman yardımcı olan başarılarımızı destekleyen iş adamı Teknik Ateş Tuğla sahibi Ahmet Uzunoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve ekibine çok teşekkür ediyorum’ dedi.