Çorum Belediyesi Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Açık Hava Sineması’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Açık Hava Sinema etkinliğinde Trabzon Maçka'da teröristlerle kahraman Mehmetçiğin çatışması sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül’ün hayatını konu alan “Kesişme:İyi ki varsın Eren” filmi gösterildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da vatandaşlarla birlikte izlediği filmde vatandaşlar zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Yoğun ile gören Açık Hava Sinema etkinliğinde Çorum Belediyesi tarafından limonata ve patlamış mısır ikram edildi.

Açık Hava Sinema etkinliğinin önümüzdeki haftalarda da farklı filmlerle devam edeceği belirtildi.