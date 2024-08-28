Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, Çorum’da tekstil fabrikaları ile başlayan ekonomik tıkanıklığın ve kapanmaların, diğer sektörlere de sıçramaya başladığını belirterek, acilen tedbir alınmazsa fabrikaların kapanacağını ve işsizlik ordusuna yeni ilaveler yapılacağını söyledi.

4 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBEDEBİLİR

Tahtasız, Çorum’un kendi dinamikleriyle kurduğu sanayi tesislerinin, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle büyük sıkıntıya girdiğini belirterek, “Başta tekstil sektörü, işçilik maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle dünya ile rekabet edemez hale geldi. Kapananlar, konkordato ilan edenler, işçi sayısını azaltanlar var. Böyle giderse yıl sonuna kadar 4 bin işçimiz işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Çorum’da sanayi alanında sıkıntıların giderek büyüdüğünün altını çizen Tahtasız, kentin acilen 6. Bölge kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.

“EKONOMİK KRİZ BİTENE KADAR

6. BÖLGE İMKANLARI SAĞLANMALI”

“Çorum Anadolu kaplanıyken maalesef bugünlerde ilimizde tekstil sektöründe yaşanan sıkıntılar diğer fabrikalarımıza da sirayet etmiş durumda. Bu anlamda ülkedeki yaşanan ekonomik kriz ciddi anlamda ilimizi de çok ciddi sarsmış vaziyette” diyen Tahtasız, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:

“Şu anda kapanan 3 ya da 4 tane tekstil atölyemiz, fabrikamız var ve bir tane çok büyük bir şirketimiz konkordato ilan etti. 4 tane fabrikamızla ben bizzat görüştüm. Eğer Çorum 5. bölgedeyken 6. bölgeye alınmazsa, en azından şu anki ekonomik krizde 6. bölgeye alınmaz, yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki fabrikaların yararlanmış olduğu teşviklerden yararlanmaz ise yılbaşında, yani 1. ay gibi 3 ya da 4 bin civarında çalışanımız, emekçimiz maalesef işsiz kalacak.

Borçlarından dolayı değil, tamamen ekonomik krizlerden ve Çin'le baş edemediklerinden, yani yurt dışındaki dövizlerden dolayı, baş edemediklerinden dolayı Çorum'un en köklü tekstil firması olan Çorum İplik de maalesef kapandı. Orada da 50-60 tane çalışanımız şu anda işsizler ordusuna katıldı. Çorum İplik, tam tersi piyasalardan alacağı olan, kuruş borcu olmayan bir firma ama bu dolar kurunun yanlış ekonomik politikalarının ürünü olarak fabrikayı kapatma gereği durdular. Bu Çorum için çok ciddi kayıp.

Buradan Sayın Valimizi, AKP milletvekillerini, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilini göreve davet ediyorum.

Çorum en azından ekonomik kriz bitene kadar 6. bölgeden faydalanmalı ve diğer Anadolu dışındaki Doğu ve Güneydoğu'daki atölyeler gibi fabrikalar gibi teşviklerden yararlanmalı ki buradaki fabrikalar kapanmasın. 4 bin civarında emekçimiz işsiz kalmasın istiyoruz. Aynı sıkıntılar diğer fabrikalarımızda da var ama onlar öz kaynakları ile mücadeleye devam ediyorlar. İnşallah Çorum 6. bölgeye alınır ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu konuda Çorum’u unutmaz. Havaalanı, demiryolu gibi birçok yatırımda Çorum’u unutan hükümet inşallah sesimize kulak verir.”

Basın toplantısına; CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er de katıldı.