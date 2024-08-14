İş arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

İş arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay için yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Genel Kurul'u 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı.

Gözlerin çevrildiği toplantı öncesi, Adalet Bakanı Tunç'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Tunç, "Adli yargının verdiği kesin hüküm ortadayken Meclis'in yapabileceği bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.