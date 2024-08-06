Çorum amatöründen yetişen ve Çorum FK forması ile 3. ligde şampiyonluk maçında Serik önünde kurtardığı penaltılarla Adana panteri ünvanı alan kaleci Onur Tekin Somaspor ile anlaştı.

1999 Çorum doğumlu Onur Tekin futbola PTT Gençlikspor’da 2010 yılında başladı ve ardından İl Özel İdarespor ve Çorum FK alt yapılarında oynadıktan sonra 2015 yılında Çorum FK’da ilk profesyonel imzayı attı. Üç sezon Çorum FK forması giyen ve 3,. lig final maçında Serik karşısında penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

Onur Tekin bir sonraki sezon 2021-22 sezonunda Vanspor’a kiralık olarak verildikten sonra geçtiğimiz sezonda Beyoğlu Yeni Çarşıspor’da forma giymişti. Kaleci Onur Tekin 2. ligin kalıcı takımlarından Somaspor ile dün iki yıllık sözleşmeye imza attı.