Pazar günü sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı konuk edecek olan Adanaspor bu zorlu maçın hazırlıklarına başladı. Sezona Teknik Direktör Sol Bamba ile başlayan ancak Manisa FK maçından sonra vefat eden genç teknik adamın yerine ekibindeki antrenör François Ciccolini ile devam eden Adanaspor son oynadığı Ümraniyespor maçının ardından ayrılık kararı almıştı.

Önceki akşam Çatalan Tesislerinde yapılan haftanın ilk antrenmanını antrenör Murat Özatak yönetiminde yapıldı. Yaklaşık bir saat süren antrenman koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonunun ardından çift kale maçla Çorum FK hazırlıklarına başladı. Adanaspor bugün yapacağı taktik çalışma ile Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.