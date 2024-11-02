Adanaspor, yeni teknik direktörünün Yusuf Şimşek olduğunu resmen açıkladı.

Kulüp başkanı Furkan Akgül ile Adana’da bir araya gelen Şimşek, 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüp, yeni teknik direktörüne ve ekibine başarılar diledi.

Akdeniz temsilcisi, 27 Ekim’de teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırarak yeni bir yönetim anlayışına geçmeyi hedefledi. Sezona, genç teknik adam Sol Bamba ile başlayan Adanaspor, Bamba’nın ani ölümü sonrası yardımcı antrenör Francois Ciccolini’yi takımın başına getirmişti. Daha sonra, 25 Eylül’de Kemal Kılıç ile anlaşarak yola devam etmişti. Ancak Kılıç, 4 maçta sadece Ankaragücü’nden puan alabilmişti.

Yusuf Şimşek, son olarak Bandırmaspor’u çalıştırdı.

Bandırmaspor’un başında 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Şimşek Adanaspor’un bu sezonki dördüncü teknim direktörü oldu.