Pazar günü sahasında Çorum FK’yı konuk edecek olan Adanaspor’da Teknik Direktörlük görevine geçtiğimiz yıllarda da görev yapmış Kemal Kılıç ile yeniden anlaştı.

Ligin ilk altı haftası sonunda Teknik Direktör değişikliğine giden Adanaspor’da göreve getirilen Kemal Kılıç önceki akşam yeni takımı ile ilk antrenmana çıktı. Çatalan tesislerinde yapılan çalışma öncesinde Kemal Kılıç futbolcularla bir toplantı yaparak tanıştı ve yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi,

Yaklaşık doksan dakika süren çalışma koşu, koordinasyon ve fitnes hareketlerinin ardından pas çalışması ve top kapma ve atak çalışmalarının ardından çift kale maç ile tamamlandı.