Belediye Sosyal Tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, 31 Mart Mahalli İdariler seçimi öncesi parti olarak seçim süreci hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Günay, belediye başkan adaylığı için sürecin devam ettiğini ve adayın ne zaman açıklanacağına ilişkin bir tarihin henüz netleşmediğini belirterek; “Belediye başkan adayımızın açıklanmasını biz de dört gözle bekliyoruz. Mevcut başkanımızla birlikte 9 belediye başkanımız var ve her biri şehrimizi en iyi şekilde yönetecek kapasitede insanlar. Geçtiğimiz günlerde il başkanı, belediye başkanı, genç kollar başkanı, kadın kolları başkanı İl Genel Meclisi başkanı ve milletvekillerimizin katılımıyla bir temayül yoklaması gerçekleştirildi. Şu an için bir tarih veremiyoruz ama biz de adayların açıklanmasını bekliyoruz. Ona göre seçim çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz.” dedi

İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelikleri adaylığı için son başvuru tarihinin 5 Ocak olduğunu hatırlatan Günay; “Geçen hafta malum bir temayülümüz vardı. Sayın cumhurbaşkanımızla birlikte 51 ilin katılımıyla Çorum'dan da il başkanı, belediye başkanı, genç kollar başkanı, kadın kolları başkanı İl Genel Meclisi başkanı ve milletvekillerimizin katılımıyla gerçekleşti. Temayülün sonuçları da Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki komisyonlarla değerlendiriliyor. İl belediye başkan adayımız ve ilçe belediye başkan adaylarımız yakında açıklanacak. Şu an için bir tarih veremiyoruz. Askı listeleri, seçmen askı listeleri 4 Ocak'ta askıya çıkıyor. Bu muhtarlıklardan ve e-devletten de görülebilecek 17 Ocak’ta da iniyor. Halkımızı da buradan bilgilendirmek istiyorum. 4 Ocak itibariyle seçmen listelerinizi mutlaka kontrol edin ki ileride bir oy kullanamama gibi bir hak zayiatı olmasın yine” dedi.

SEYYAR SANDIK İÇİN SON TARİH 17 OCAK

Seyyar sandık uygulaması için engelli veya dezavantajlı vatandaşlara çağrı yapan Günay, “Seyyar sandık olayı da aynı tarihte başlıyor. Sandığa ulaşamayacak derecede engelli ve yatalak hastalarımız için devletimizin sağladığı bir imkan var. Bunlar raporlandırıldığı takdirde muhtarlıklar aracılığıyla seçim kurullarına verilecek ve başvuruları yapıldıktan sonra seyyar sandıklar seçmenlerimizin ayağına kadar gelecek. Bunun da mutlaka başvurusunu süresinde yapalım ki onun da süresi 17 Ocak’ta bitiyor. Etrafınızda bu tür seçmenlerimiz varsa, kolaylık olmazsa açısından mutlaka başvurularını yapsınlar ki bunun ön şartı rapor, yani yatağa bağımlı olma sandığa gidemeyecek kadar okullardaki sandığa gidemeyecek kadar engel durumunun olması şart. Doktor raporu olduğu zaman bu belgeleniyor” şeklinde konuştu

İLÇELERDE İTTİFAK OLACAK MI?

Seçime Cumhur İttifakı olarak gireceklerini açıklayan Günay; “Çorum merkezde AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ittifak yapacak. Cumhur İttifakımızla birlikte hareket edeceğiz. Çorum'da AK Parti olarak ortak aday çıkartacağız. Cumhur İttifakımızda adayımızı destekleyecek. İlçelerle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Yani o geldiğinde de ileride kamuoyuyla paylaşacağız. AK Parti olarak ittifak var. Bazı illerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak ittifak var.” ifadelerini kullandı.

‘HIZLI TRENDEN SONRA HAVAALANINA YOĞUNLAŞACAĞIZ’

Konuşmasının sonunda Çorum’un en büyük iki talebi olan havaalanı ve hızlı tren konusuna da değinen Günay, bu yıl hızlı trenin ihalesinin yapılacağını, hızlı trenden sonra havaalanına konusuna daha da yoğunlaşacaklarını dile getirerek; “Havaalanı konusunu en çok savunan kişilerden birisiyim. Bunu her yer de dile getiriyorum. Çorum’a havaalanı gereksiz diyenlerden değilim. Çorum’un sanayisini tüm Türkiye biliyor. Hızlı tren ve yük treninin yanında havaalanına ihtiyacımız var. Ben görevde olduğum sürede havaalanını talebini her fırsatta dile getireceğim. Bu yıl inşallah hızlı treninin ihalesini gerçekleştireceğiz ardından havaalanına yoğunlaşacağız. Çorum’un talep ve sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu

Toplantıya Başkan Günay’ın yanı sıra, İl Teşkilat Başkanı ve SKM Başkanı Mustafa Kılıç, Tanıtım Medya Başkanı Aylin Alveren Özen, İl Sekreteri Elif Nur Öztürk, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Samet Gayı, Reha Uysal ve Tuncay Yalçınkaya da katıldı.