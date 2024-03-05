Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şubesi’nin, geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulunun ardından, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarına seçilen üyeler, kendi arasında görev dağılımı yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Uğur Demirer getirildi.

ADD Çorum Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ile Genel Merkez delegeleri çarşaf liste usulü ile yapılan seçimle belirlenmişti.

Yapılan görev dağılımı sonucu Yönetim Kurulu Başkanlığına Uğur Demirer, Başkan Yardımcılığına Emine Aydaş, Saymanlığa Yıldırım Çıtak, Yazmanlığa Kubilay Olcan, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Güngör Atak, Türkmen Aksoy ve Ali Aslan Koçak seçildi.

Bu arada Denetim Kurulu Başkanlığına; Orhan Ateş, Disiplin Kurulu Başkanlığına ise; Cengiz Karabıdak getirildi.

Denetim Kurulunda ayrıca Ahmet Ceyhan ve Tansel Küçüker, Disiplin Kurulu’nda da Çağdaş Doğan ve Halil İbrahim Kaçay görev alırken, Genel Merkez Delegeleri ise; Uğur Demirer, Yıldırım Çıtak, Güngör Atak ve Hasan Eray Tüfekçi’den oluştu.