Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Türk Ulusunun, Atatürk’ün akıl ve bilim yolunda aydınlık geleceğine güvenle yürüyeceğini vurguladı.

10 Kasım Atatürk’ü vefatının 86. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Uğur Demirer, “Atatürk’ün, gidişiyle yarattığı boşluk 86 yıldır doldurulamadı maalesef. Bunun nedeni süreçte kimilerinin içlerindeki devrim ateşinin sönmesi, kimilerinin izinde olduklarını söyleyerek yan gelip yatmaları, kimilerinin halk düşmanı politikalarını Atatürkçülük maskesi ile uygulamaları, kimilerinin Cumhuriyet Devrimini hiç anlamamış olmaları, kimilerinin de emperyalizm güdümünde ilkelerine, devrimlerine, eserlerine, kişiliğine, anısına pervasızca saldırıp karşı devrim değirmenine su taşımalarıdır” dedi.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer’in basın açıklaması şu şekilde:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bedenen yitirişimizin 86. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Atatürk’ün; fikirlerini özümsememizi, eserlerini korumamızı, devrimlerini içselleştirmemizi, tek gerçek yol göstericinin bilim ve fen olduğunu hiç aklımızdan çıkarmamamızı, yasaklanmış olan tarikatların millete tekrar musallat olmalarına asla izin vermememizi, O’nu anlamamızı istediğini yaşarken defalarca söylediğini biliyoruz. Bu bilinçle görevimizin; muasır medeniyet seviyesini aşmak ve Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni her koşulda kurtarmak, ilelebet payidar kılmak olduğunu da biliyoruz. Atatürk’ün, gidişiyle yarattığı boşluk 86 yıldır doldurulamadı maalesef. Bunun nedeni süreçte kimilerinin içlerindeki devrim ateşinin sönmesi, kimilerinin izinde olduklarını söyleyerek yan gelip yatmaları, kimilerinin halk düşmanı politikalarını Atatürkçülük maskesi ile uygulamaları, kimilerinin Cumhuriyet Devrimini hiç anlamamış olmaları, kimilerinin de emperyalizm güdümünde ilkelerine, devrimlerine, eserlerine, kişiliğine, anısına pervasızca saldırıp karşı devrim değirmenine su taşımalarıdır. Atatürk’ü anlamayı, ilke, devrim ve eserlerini koruyup yaşatmayı varlık nedeni ve temel görevi sayan Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, Büyük Atatürk’ü ebedi yaşama geçişinin 86. yılında da özlem ve minnetle anıyor, bir kez daha siyaset kurumunu “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” hedefine yönelmeye, aziz milletimizi de bu hedefe sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ruhunuz şad, ışıklar yoldaşınız olsun Atatürk.” (Haber Merkezi)