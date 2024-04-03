Mimar, iş insanı, 19. Dönem (1991–1995) DYP Çorum eski Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu için Mevlid-i Şerif okutulacak.

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Türkoğlu ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz değerli büyüğümüz 19. Dönem Çorum eski Milletvekili Mimar A. Adnan Türkoğlu’nun aramızdan ayrılışının sene-i devriyesi nedeniyle, 4 Nisan Perşembe günü Üçtutlar Mahallesi, Ihlamur Sokak’ta bulunan Emre Cami’nde yatsı namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutulacaktır" denildi.

Eşi Aydan Türkoğlu, kızları, damatları ve sevgili torunları, Ahsen, Demir, Derin Ballı Eser, Burak, Doruk Vural, tüm Çorumlu hemşehrilerini Mevlid-i Şerife beklediklerini söylediler. (Haber Merkezi)

Editör: Çorum Hakimiyet