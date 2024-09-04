Anadolu Eğitim Sendikası (AES) İl Başkanı Kenan Taşkın, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) bir mektup göndererek açıkladıkları enflasyon oranlarının gerçekleri yansıtmadığını iddia ederek tepki gösterdi.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının emeklisinden çalışanına herkesi etkilediğini kaydeden Taşkın, “TÜİK’in rakamsal verileri nasıl bir hayat yaşayacağımızı belirliyor. Her evde yankı buluyor. Açıklanan gerçek dışı rakamlar ömrümüzden, emeğimizden götürüyor” dedi.

Maaşlarıyla hayata tutunmaya çalışan, ailesinin geçimini sağlayan, çocuğunu okutan, evlendiren, torununa harçlık veren çalışanlar ve emeklilerin TÜİK enflasyonuna göre yaşamak zorunda kaldıklarını ifade eden Taşkın, “Gerçekleri yansıtmayan, bağımsız araştırma grupları ile aralarında uçurumlar olan enflasyon oranları hayatı işin içinden çıkılmaz hale getirmektedir. 2024 Temmuz ayında TÜİK’in açıkladığı 5.845 TL ev kirası bedelinin gerçekle ilgisi olmadığını cümle âlem bilirken TÜİK’in enflasyonu düşük göstermek adına girdiği bu çabayı kınıyoruz. Bunun için açıklanan ev kirası ile günümüzde ancak bir maket evde kalınabilir. TÜİK’in açıkladığı 2024 Ağustos enflasyon oranı %2.47,yıllık %51.97 iken ENAG ağustos ayını %3.47, yıllık %90.35 olarak açıklamıştır. TÜİK yine şaşırtmamıştır. TÜİK, siyasetin değil milletin gerçeklerini görmelidir, marketteki, pazardaki, giyimdeki yangını göstermelidir. Okulların açıldığı şu günlerde okul masraflarının maaşıyla geçinen çalışanlar ve emekliler üzerindeki etkisini doğru göstermelidir. Bu kutsal bir görevdir. Çünkü evimize götüreceğimiz ekmek, çocuklarımızın boğazından geçecek yemek TÜİK’in verileri ile belirlenmektedir. TÜİK’i gerçek enflasyon oranlarını açıklamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.