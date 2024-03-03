Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, ‘1 Mart Muhasebeciler Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada, muhasebecilerin, iş dünyasının belkemiği olarak firmaların mali sağlığını korumak, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek ve finansal raporlamalarını doğru ve şeffaf bir şekilde hazırlamak gibi kritik görevleri üstlendiklerini ve bu önemli rolün, işletmelerin başarısı ve ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesi için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Muhasebecilerin sadece sayılarla uğraşan bir meslek grubu olduğunu düşünmenin yanıltıcı olduğunu dile getiren Afacan, “Onlar aynı zamanda işletmelerin stratejik danışmanlarıdır. Finansal verileri analiz ederek işletmelere yönlendirici bilgiler sunarlar ve gelecekteki riskleri öngörme konusunda önemli bir rol oynarlar. Muhasebecilik mesleği, dürüstlük, doğruluk ve titizlik gibi değerler üzerine kurulmuştur. Bu değerler, meslektaşlarımızın her zaman yüksek standartlarda çalışmalarını sağlamakta ve iş dünyasında güvenin temelini oluşturmaktadır. Bu vesileyle, tüm muhasebeci meslektaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve Muhasebeciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)