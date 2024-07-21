Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde Muhammet Ümit Y. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki çınar ağacına çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı.
Kazada sürücü Muhammet Ümit Y. ile otomobildeki Teslime Nur Y. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Yaralılar sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Teslime Nur Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Muhammet Ümit Y.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Editör: Anadolu Ajansı