Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptıktan sonra takla attı. Tarlaya devrilen sürücü ölümden döndü.

Kaza, Alaca-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa O. yönetimindeki 41 SR 268 plakalı otomobil Koçhisar köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil tarla içindeki ağaca çarptıktan sonra takla attı. Yaklaşık 85 metre sürüklenen otomobil daha sonra tarlaya devrildi. Ölümden dönen sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.