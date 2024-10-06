Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi Ortaokullar Komisyonu tarafından “Ağacın Kökü Emin Ellerde” serlevhasıyla planlanan Baba-Oğul Sabah Namazı Buluşmalarının ilki, Hamit Caminde gerçekleştirildi.

Aile ve çocuk birlikteliğini güçlendirmek, çocukların camilere ısındırılması ve camilerin bir yaşam alanı haline gelmesi amacıyla düzenlenen sabah namazı buluşmasına onlarca aile ve çocuk katıldı.

Buluşma ile ilgili bilgi veren AGD Ortaokullar Komisyon Başkanı Ali Şahin, açıklamasında şunları söyledi:

“Genç inancı ve ideali uğruna fedakârlık yapabilendir. Değerli zamanlarından fedakarlık yaparak buraya gelen gençlerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Umarım gayretle yaptığımız her çalışma gibi bu programda şuurlu bir neslin yetişmesine vesile olur, İnşallah Gazze ve diğer mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olur.

Sabah namazının önemi ve Gazze, Kudüs ne bağlantısı var diyenler olabilir? Selahattin Eyyubi’nin şu kıssasını çok önemli buluyorum. Selahaddin Eyyubi Cuma hutbesinde iken bir genç bağırır; Ey Selahaddin Kudüs esir sen burada konuşuyorsun. Selehattin Eyyubi cevap vermez. Ertesi gün sabah namazında cemaate döner o genç nerede der? Yok derler Cumaya gelenler. Selahattin Eyyubi cemaate dönerek "Cuma namazına gelen müslümanlar sabah namazına da geldiği gün Kudüs bizimdir"der.

Evet ahlaki bir bozulma olabilir, gençlerin kafası karışık, olabilir ama inşallah aziz milletimizin gençleri bu milli ve manevi ahlak ile nice mazlumlara umut olacak. Rahmetli Erbakan hocamızın ‘Bu milletin külüne üflesen, altından iman çıkar’ derdi. Bütün mesele azıcık bir gayret. Aylık sabah namazı dışında da hafta sonları tüm ortaokul öğrencilerimizi dernek binamıza davet ediyoruz.”

Program çorba ikramı ve öğrencilerin futbol maçıyla son buldu.