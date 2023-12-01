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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Ortaokullar Komisyonu Kudüs davasını hafızalarda canlı tutmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Daha önce Kudüs konulu kompozisyon ve resim yarışması düzenleyen AGD şimdi de çocuklara özel Kudüs okuma programı ile basın açıklaması gerçekleştirdi.

AGD Çorum Ortaokullar Komisyonu Ali Şahin, etkinlikleri hakkında yaptığı açıklamada, dernek olarak Türkiye’de Gazze’deki dramı unutturmamak, Kudüs davasını her zaman canlı tutmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, “AGD Çorum Ortaokul Komisyonu olarak Hanzala Kardeşliği projesi kapsamında daha önceki haftalarda Kudüs ile ilgili kompozisyon ve resim yarışmaları yapmıştık. Bu hafta Kudüs okumamızı ve basın açıklamamızı gerçekleştiriyoruz. Çok basın açıklaması yapıldı ama bu konu hakkında kimse çocukları dinlemedi. Biz Çorum’da ve bütün Türkiye’de ilkokuldan ortaokula bütün çocukların sesini duyurmaya ve bütün herkesin bu konuda empati yapmasını teşvik ettik. İnşallah tez zamanda Gazze’deki dram biter ve Filistin özgürlüğüne kavuşur” dedi.

Daha sonra çocuklar Kudüs ile ilgili açıklama yaptılar.

Çocuklar Kudüs açıklamasında şu ifadeleri kullandılar:

“Bir çocuk olarak kendimi Filistinli bir çocuğun yerine koyuyor ve diyorum ki:

Ben Filistinli çocuk! Filistin'de doğdum, Filistin'de büyüdüm. Doğduğum gün tanıştım savaşla. Doğduğum gün tanıştım bomba sesleriyle. Ve doğduğum gün tanışamadım annemle. Doğduğum gün doğduğum hastane bombalanmış da ben kurtulmuşum annem ise şehit. Asıl kurtulan ben miydim yoksa annem mi...?

Ben Filistinli çocuk! Oyuncak nedir bilmedim. Arkadaşlarımla şehitçilik oynadık. Her gün birimiz şehit olduk; Hem oyunda hem gerçek hayatta... Okulum var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü bombalar okullara da düşüyor ve biz okulsuz kalıyoruz.

Ben Filistinli çocuk! Doğduğu günden beri annesiz çocuk! Doğduğu günden beri vatansız bırakılmaya çalışılan çocuk. Ne suçum vardı ki benim? Ne suçu vardı ki annemin? Ne suçumuz var da böyle saldırıyorlar bize? Ve siz Ey Müslümanlar! Ne suçumuz var ki sessiz kaldınız bize? Dualarınızda yer vermeye bile vakit ayıramadınız mı bize? Durumumuzdan haberdar değil misiniz? Yoksa sizi de mi esir aldılar, sizin şehirlerinizi de mi bombaladılar da yardım edemediniz bize? Ben Filistinli çocuk! Gazze'nin umudu... Mescid-i Aksa'nın umudu... Şimdi tekrar kendim olarak söylüyorum: Ben Türkiyeli çocuk! Bu topraklardan Gazze'ye selam olsun. Buradan Mescid-i Aksa'mıza selam olsun. Mücadelemiz İslam içindir, Allah içindir.

Filistin toprakları siyonizme mezar oluncaya kadar asla mücadeleyi bırakmayacağız. Bizim çocuklar olarak elimizden gelen sadece dua etmek ve bu zulmü duyurmaya çalışmak. Peki siz ey yetki sahipleri! Daha kaç çocuk öldükten sonra kınamalarınızı bırakıp icraata geçeceksiniz? Siz hiç, çocuklarınızın birkaç saat sonra şehit olacağını bilerek bileklerine bir mezar taşı gibi ismini yazdınız mı? Çocuk yüreklerimizle yetişkin yüreklere haykırıyoruz; Kudüs Filistin'in başkentidir ve İsrail'in başkenti de Tel Aviv değil cehennemin dibidir! Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Es-Selamünaleyküm.” (Haber Merkezi)