Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı trafiğe kayıtlı araç sayılarını açıkladı.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %54,7'sini motosiklet, %31,3'ünü otomobil, %8,4'ünü kamyonet, %2,8'ini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste %27,5, özel amaçlı taşıtta %20,0 artarken otomobilde %39,2, kamyonda %27,9, kamyonette %24,6, traktörde %18,9, minibüste %10,9 ve motosiklette %10,9 azaldı.

Çorum'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustosta bir önceki aya göre artış gösterdi.

Temmuz'da 206 bin 127 araç satışı ağustosta 207 bin 541'e yükseldi.

Araçların dağılımı ise şöyle oldu: Otomobil 93 bin 913, minibüs 2 bin 486, otobüs 1018, kamyonet 24 bin 714, kamyon 6 bin 120, motosiklet 31 bin 485, özel amaçlı 486, traktör 47 bin 319.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla Samsun'da 482 bin 170,

Tokat'ta 230 bin 746, Amasya'da ise 149 bin 981 oldu.