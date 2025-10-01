Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Çorum’da ağustosta ihracat bir önceki aya göre yüzde 8,37 yükselirken ithalatta ise yüzde 10,85’lik bir düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat %3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 artarak 178 milyar 18 milyon dolar, ithalat %5,6 artarak 238 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum’un temmuz ayında 271 milyon 129 bin dolar olan ihracat ağustosta 293 milyon 812 bin dolara yükselirken aynı dönemde ithalat ise 248 milyon 764 bin dolardan 221 milyon 771 dolara düştü.

Yılın ilk 8 ayında ihracat 2 milyar 166 milyon 342 bin dolar, ithalat ise 2 milyar 026 milyon 256 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında Samsun’da ihracat 100,8 milyon dolar, ithalat 47,3 milyon dolar, Tokat’ta ihracat 3 milyon dolar, ithalat 2,5 milyon dolar, Amasya’da ihracat 22,3 milyon dolar, ithalat 3,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.