İşsizlik oranı Ağustos ayında ayında 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde işsiz sayısı, 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişiye geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 16,5'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu.



İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.



İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK SINIRLI ARTTI



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5'e yükseldi.



Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,4 olarak tahmin edildi.



İŞ GÜCÜNE KATILIM GERİLEDİ



Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ağustos ayında bir önceki aya göre 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişiye geriledi.



İşgücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 54,3 olarak gerçekleşti.



İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,8 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta bir önceki aya göre 78 bin kişilik artışla 32 milyon 776 bine yükseldi.

İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 49,7 olarak gerçekleşti.

Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak kayıtlara geçti.

ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI



İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, aylık bazda 0,1 saat artarak 42,7 oldu.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ağustosta aylık bazda 0,7 puan artarak yüzde 27,2 olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak tahmin edildi.