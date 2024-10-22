Çorum Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı ve S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Üyesi Hasan İlhan, kooperatif projesinin de yapım uygulamasının yanlış olduğunu belirterek, “Hiç kimse esnafın parasını bilinçsizce harcayamaz” dedi.

PROJE YANLIŞLARLA DOLU

Kooperatif inşaatının yapılacağı arazide yol kodlarının alınıp alınmadığını soran ve hafriyatın ve işyerlerinin belirlenen projeye göre yönlerinin yanlış olduğunu ileri süren Hasan İlhan, her işyerinin arkasının tek başına yola 4 metre perde beton olduğunu, buranın yapımının ayrıca maliyeti artırdığını vurguladı.

ESNAF BU AĞIR YÜKÜN ALTINDAN NASIL KALKACAK?

Projeden kaynaklanan maliyetinin hepsinin esnafın üzerine yükleneceğini dile getiren Hasan İlhan, “Esnaf bu yükün altından nasıl kalkacak. Bu proje yapılırken “oldu-bitti”ye getirilmiş. Esnaf hiç düşünülmeden hareket edilmiş” dedi.

ARAZİNİN GENLERİYLE OYNADILAR

Kooperatifin inşaatının yapılacağı arazide de doğal yapının bozularak, genlerinde oynandığını belirten Oda Başkanı ve Kooperatif Üyesi Hasan İlhan, ara yolların dar olduğunu, özellikle büyük araçların giriş-çıkışlarda çok ciddi sıkıntılar yaşayacağını söyleyerek kooperatif yönetimini bu konuda uyardı.

Yol hafriyatları ile ilgili de bir belirsizliğin olduğunu dile getiren hasan İlhan, “Yol hafriyatlarını belediye mi yapacak, yoksa kooperatif mi yapacak. Eğer kooperatif yapacaksa bu da çok ciddi bir maliyet getirecek” diye konuştu.

İŞYERLERİNİN YÖNÜ MALİTENİ ARTIRIYOR

Ahi Evran Kooperatifi projesinin yanlış olduğunu ve yapım uygulamasında da yanlışın devam ettiğini ileri süren İlhan, “İşyerlerinin yönü Doğu-Batı olarak projelendirmiş olsaydı, maliyet bu kadar yüksek çıkmazdı. Hem de yollar arkadan ve önden olurdu, böyle kullanım alanı ve rahatlığı sağlanmış olurdu. Böylece hem hafriyat daha az çıkardı, hem de maliyet düşerdi” diye konuştu.

KOOPERATİF ORTAKLARINI UYARDI

Kooperatif ortaklarını uyaran ve şantiye alanını gidip görmelerini isteyen İlhan, “Ben bir esnaf odası başkanı ve aynı zamanda kooperatif ortağı olarak bile bile esnafımızın ağır bir yükün altına girmesini istemiyorum. Bu anlayışla ve bu yönetim tarzıyla kooperatifin bitirilmesi mümkün değildir” şeklinde konuştu.

“Kimse esnafın alın teriyle kazandığı, çoluğunun çocuğunun rızkını yatırdığı parasını bilinçsizce harcayamaz” diyen İlhan, benzeri hiçbir sanayi sitesinde Ahi Evran gibi istinaf duvarının olmadığını vurgulayarak, Çorum’daki bir diğer sanayi sitesi kooperatifi olan Zanaatkarlar ve Ankara Elmadağ’da yapılan Mobilyacılar Sitesi’ni örnek gösterdi.

BENİM GAYEM ESNAF MAĞDUR OLMASIN

Hafriyat yapan, beton alınan, kalıp ve demir bağlayan firmalar ve kişilerin aynı veya birbirlerini yakını olmasını da çok manidar bulduğunu belirten İlhan, Ahi Evran Projesinden dolayı bir tek kişinin dahi mağdur olmasını istemediği için yapılan her çalışmanın yakın takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.