AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetimini ziyaret ederek talepleri dinledi.

Ziyarette tarım ve hayvancılık konulu istişarelerde bulunan Ahlatcı, kendisine iletilen talepleri not alarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya iletti.

AHLATCI BAKAN YUMAKLI'YI ARADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya Çorum’daki süt satışlarındaki beklentileri ileten Ahlatcı, Bakan Yumaklı’dan Çorum’a çözüm odaklı çalışmalar başlatılacağını Çorum’un 10 il arasında bulunan süt havzasına alınacağı cevabını aldı.

Ahlatcı, Çorum’un taleplerine kayıtsız kalmadıklarını belirtirken, Çorum’un süt havzasına alınacağı bilgisini öğrenen Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetimi, Milletvekili Ahlatcı ve Bakan Yumaklı’ya teşekkür etti.