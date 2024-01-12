Ahlatcı Çorum FK Alagöz Iğdırspor’dan Emircan Altıntaş’ı 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcunun tedavisinin devam ettiği ve iyileşmesinin ardından çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Beşiktaş, Başakşehir, Kırıkhan, Ümraniyespor, Alanyaspor, Adana Demirspor, Erzurumspor, Rizespor’un ardından geçtiğimiz sezon başında Alagöz Holding Iğdırspor kulübüne transfer olan Emircan Altıntaş geçtiğimiz ay sakatlığı nedeni ile operasyon geçirdi.

Bu operasyonun ardından Ahlatcı Çorum FK’ya kiralık olarak verilen Emircan Altıntaş’in tedavi sürecinin devam ettiği belirtilen Emircan Altıntaş takıma katılacak.

Geçtiğimiz sezon devre arasında sakat transfer edilen Ozan Sol gibi Emircan Altıntaş’ın da takıma katkı yapması bekleniyor.