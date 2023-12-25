Gelişim Ligi U 17 ligi 4. grupta Ahlatcı Çorum FK 8. maçında yedinci galibiyetini Ispartaspor’u deplasmanda 2-1 yenerek aldı ve liderliğini açık ara sürdürdü.

Cumartesi günü Emre Spor Kompleksinde oynanan maçın ilk dakikalarında Mehmet’in attığı golle 1-0 öne geçen Çorum FK ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda ev sahibi takımın beraberlik çabası kırşısında iyi kapanarak izin vermeyen Çorum FK maçın 75. dakikasında Hikmet Anıl’ın attığı golle rakibi önünde 2-0 öne geçti ve rahatladı.

Ev sahibi takımın 82. dakikada Ozan’ın attığı golle skoru 1-2 yapan Ispartaspor’un kalan dakikalarındaki çabası sonuç vermedi ve Çorum FK zorlu deplasmandan 2-1 galip aynlarak sekizinci maçında yedinci galibiyetini aldı.

Bu galibiyet ile Ahlatcı Çorum FK 22 puanla liderliğini sürdürürken üçüncü sıradaki Ispartaspor ile aradaki puan farkını 9’a çıkardı.