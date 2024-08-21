Çorum FK’nın sezon başı Bucaspor’dan kadrosuna kattığı Erhan Kara ile beklenen ayrılık. Kara 1461 Trabzon ile anlaştı.

1995 Afşin doğumlu Erhan Kara Galatasaray alt yapısında oynadıktan sonra Fatih Karagümrük, 1461 Trabzon, Manisa FK, Pendikspor ve son iki sezon Menemen FK takımında forma giydi.

Bu sezon başı Çorum FK’ya transfer olan Erhan Kara ilk iki etap kamp sonunda teknik heyetin raporu doğrultusunda sol bek mevki için Sakaryaspor’dan Atila Turan’ı kadrosuna katınca beklenen ayrılık oldu.

2015-18 sezonlarında üç yıl formasını giydiği 1461 Trabzon ile anlaşan Erhan Kara dün takımla vedalaştı ve yeni takımı ile anlaşmak üzere Trabzon’a gitti.