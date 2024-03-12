AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, Çorum'a yapılacak ve Türkiye'de sınırlı sayıda bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi ihalesinin yapılarak onaylandığını duyurdu.

Merkezin inşaatının en kısa zamanda başlayacağını belirten Milletvekili Ahlatcı, "Uzun zamandır takip ettiğimiz Çorum Polis Eğitim ve Kongre Merkezimizin ihalesi gerçekleştirilmiş ve onaylanmış olup en kısa zamanda inşaatına başlanacaktır" dedi.

Bittiğinde Çorum ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Ahlatcı, "Benim güzel memleketime bu güzel eseri kazandırmaktan mutluluk duyuyorum. Bu merkezin yapılması ile birlikte yapılacak olan faaliyetlerin şehrimizin ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye’mizde sınırlı sayıda olan Çorum Polis Eğitim ve Kongre Merkezi hemşehrilerimize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.