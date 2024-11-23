AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, Türkiye’nin iç güvenliğini ve kamu düzenini güçlendirecek kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifi, şiddetle mücadele, trafik güvenliği ve düzensiz göçle mücadele gibi önemli alanlarda yeni adımlar atılmasını hedefliyor.

RUHSATSIZ SİLAH KULLANIMINA KARŞI DAHA SERT ÖNLEMLER

Milletvekili Ahlatcı, özellikle ruhsatsız silah kullanımının son yıllarda arttığını ve bunun önlenmesi için cezaların artırılacağını belirtti.

Yapılacak düzenleme ile ruhsatsız silah kullananların cezaları yükseltilerek, toplumsal düzeyde caydırıcılığın artırılması ve suç oranlarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Bu düzenleme ile silahların temini ve kullanımı ile ilgili suçların daha etkin şekilde önlenmesi sağlanacak.

TRAFİKTE "ÇAKAR" İHLALERİNE KARŞI CEZALAR KATLANIYOR

Ahlatcı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle trafik düzeni ve güvenliğini tehdit eden "çakar" cihazı kullanımına yönelik cezaların da ağırlaştırıldığını söyledi.

Ahlatcı, bu düzenlemeyle trafik güvenliğini daha da artırmayı ve ihlallerin önüne geçmeyi hedeflediklerini vurgula

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE HIZLI ADIMLAR

Düzensiz göçle mücadele konusunda yapılan düzenlemelere de değinen Ahlatcı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kamu düzeni ve güvenliği açısından risk oluşturan yabancıların hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesi sağlanacak. Sınır dışı kararları ve kısa dönem ikamet izinlerine ilişkin davaların hızla sonuçlanması için yasal düzenlemeler sağlanarak yasa dışı göçün önüne geçilecek.

TOPLUMUN GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Kanun teklifinde ayrıca suçla mücadele, iç güvenlik ve kamu düzeninin korunmasına yönelik birçok düzenleme yer alıyor.

Ahlatcı, teklifin Meclis’te kabul edilmesiyle birlikte, Türkiye’nin güvenliği ve kamu düzeninin daha da güçleneceğini kaydetti.