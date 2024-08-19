AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği tarafından düzenlenen geleneksel piknik şölenine katıldı.

İtfaiye Parkı’nda düzenlenen piknik şöleninde Milletvekili Ahlatcı’ya AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Belediye Meclis Üyesi Av. Semra Akyüz Özdağ ve Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir eşlik etti.

Etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Ahlatcı, hem hediyeler verdi hem de Türk milli takım forması armağan etti.

Düzenlenen piknik şöleninde konuşan Ahlatcı, organizasyonda emeği geçen Dernek Başkanı Bekir Şahin’i ve ailelere teşekkür ederek, “Farkındalığın böylesi güzel etkinliklerle daha da artırılmasını diliyorum” dedi.