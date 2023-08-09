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Samsunspor Baskatbol takımından Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya ziyaret.

Samsunspor Basketbol resmi hesabından yapılan açıklamada Samsunspor Basketbol Başkan vekili Arzu Uslu, Mali İşler ve Sportif Aktiviteler Sorumlusu Murat Alanyurt, İş Dünyası ve STK Sorumlusu Serkan Kaya Ahmet Ahlatcı’yı ofisinde ziyaret etti.

Yeni sezonda Süper Ligde mücadele edecek olan Samsun Basketbol takımı Ahmet Ahlatcı’ya sponsorluk teklifinde bulundu.

Ahlatcı’nın ise memleketinin takımı Çorum FK’ya sponsor olduğu için bu teklifi kabul etmediği ve Samsun Basketbol takımına başarılar dileğinde bulunduğu öğrenildi.

Ziyaret sonunda Ahmet Ahlatcı’ya ismi yazılı forma hediye edildi.