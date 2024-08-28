AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, Çorum Sanayi Sitesi’nde öğle yemeğinde esnafla bir araya geldi.

Milletvekili Ahlatcı ilk olarak S.S. Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban’ı ziyaret ederek sitenin taleplerini dinledi.

Sanayi sitesinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve taleplerin karşılanması için yerinde girişimde bulunan Ahlatcı, misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Ahlatcı daha sonra geleneksel hale getirdiği esnaf güveci programında Sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Sanayide esnaf ile samimi bir havada gerçekleştirilen program için emeği geçenlere teşekkür eden Milletvekili Ahlatcı, “Samimi muhabbetleri için kıymetli esnaf kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)