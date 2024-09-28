AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı Bolu’da düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Millet iradesinin ne kadar kıymetli olduğunu anlamak için dün milletin iradesinin üzerine vesayet oluşturanları unutmamak gerekiyor. Unutursak irademiz üzerinde yine vesayet kurulur." dedi.

Bolu'da AK Parti "Türkiye Buluşmaları"na katılan Ünal, bu etkinliği seçimden seçime milletle birlikte olmak, seçimden seçime milletin kapısını çalmak şeklinde değil, her daim milletle beraber olmak şeklinde gördüklerini söyledi.

Ünal, 22 yıldır iktidarda olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Muhalefet bazen bizimle ilgili değerlendirmeler yapıyor. Onlara diyorum ki Altılı Masa'yı kurdular ve çok ciddi bir iktidar hazırlığı yaptılar kendilerince. Peki iktidara hazırlanmayı başarabildiler mi? Hayır. Seçimden sonra ne dediler hatırlayın, 'İyi ki seçimi biz kazanmamışız.' Bunu kendileri söylediler. Kendileri bunu itiraf ettiler.

Siz, iktidar olmak için bile hazırlık yapamazken iktidar olmuş ve 22 yıldan beri iktidarda kalmış bir partiye, sizin hayallerinizi gerçekleştirmiş bir partiye öncelikle saygı duymalısınız. Konuşurken saygıyla konuşmalısınız. Neden çünkü sizin başaramadığınız, sizin hayal ettiğiniz, sizin bırakın iktidar olmayı iktidar olmak için bile çaba sarf ederken başarılı olamadığınız bir süreci 22 yıldan beri büyük bir liderin siyaseti ile iktidarda kalmış bir partiye öncelikle saygı duyacaksınız. Bunun sırrı her daim milletle birlikte olmak."

Ünal, Türkiye Buluşmaları'nın milleti dinledikleri ve onların kendilerine söyledikleriyle yol ve yöntem belirledikleri bir süreç olduğunu kaydetti.

- "Biz meseleyi bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz"

Devletin büyüklüğü sayesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasına devam edildiğini vurgulayan Ünal, o dönem yaptıklarıyla ilgili kendilerini eleştirenlere tepki gösterdi.

Ünal, Türkiye'de doğal gaz ve petrol keşfi çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, "Biz kendi imkanlarıyla ülkesini, insanını ayakta tutan ve yaşadığı zorlukları yine millet devlet birlikteliğiyle aşan, bunu yaparken de güçlü bir liderliğin birleştirici unsuruyla yoluna devam eden bir siyasi partiyiz. 2023 seçimlerinden sonra hepimiz yaşayarak bir şeyi gördük ki seçimden önce o Altılı Masa'yı oluşturanlar, kazara seçimi kazansalarmış Türkiye'nin bundan daha büyük bir felaketi olmazmış. Kendi aralarındaki ilişkilerini yönetemeyenler, Türkiye'yi nasıl yönetecek? Kendi sorunlarını çözemeyenler, kendi uzlaşısını sağlayamayanlar, meseleyi bir iktidar kavgası olarak görenler, bir kazanma mücadelesi sananlar Türkiye'yi nasıl yönetecekler? Biz meseleyi bir iktidar mücadelesi olarak görmüyoruz. Biz bu meseleyi bir kazanma ve kaybetme olarak da görmüyoruz, bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz." diye konuştu.

Türk milletinin kendileri hakkında verdiği her kararın başlarının üzerinde yeri olduğunu belirten Ünal, "Yine hatırlayalım, millet iradesi ve unuttuğumuz bir hususu. Geçmişte ne diyorlardı, biz cumhurbaşkanı seçmek istediğimizde; TBMM'nin asli görevi iken; o dönem cumhurbaşkanı seçmek için ne demişlerdi bize; 'Siz milleti temsil ediyorsunuz ama cumhurbaşkanı seçemezsiniz.' Bize kim 'Cumhurbaşkanı seçemezsiniz' demişti? İşte o millet iradesini tanımayan, millet iradesi üzerinde kendisini vesayet organı olarak görenler bunu söylemişti. Millet iradesinin ne kadar kıymetli olduğunu anlamak için dün milletin iradesinin üzerine vesayet oluşturanları unutmamak gerekiyor. Unutursak irademiz üzerinde yine vesayet kurulur." ifadelerini kullandı.

Ünal, kendilerini ve AK Parti hükümetlerinin yaptıklarını eleştirenlere de seslenerek, şunları kaydetti:

"Siz bu milletin bir parçası olmak istiyorsanız bu milletle tasada, sevinçte ortak olacaksınız. Tasada, sevinçte ortak değilseniz o zaman bu milletin bir parçası olamazsınız. Biz 'millet' dediğimiz zaman diyorlar ki 'Siz millet dediğinizde kimi kastediyorsunuz?' Biz 'millet' dediğimizde, hangi siyasi görüşten olursa olsun aynı tasada, aynı sevinçte ortak olanları kastediyoruz. Hangi siyasi görüşte olursa olsun Türkiye'nin yanında duranları kastediyoruz. Bayrağımızın yanında duranları kastediyoruz. Devletimizin yanında duranları kastediyoruz. O yüzden bunlarla ilgili bu millet 1950'de bir karar vermiş. 74 senedir bunları iktidar yapmadı bu millet. Arada geldi gittiler de onlar sayılmaz."

Programa, AK Parti'nin Bolu milletvekili Yüksel Coşkunyürek, İstanbul milletvekili Tuğba Işık Ercan, Sakarya milletvekili Ertuğrul Kocacık, Isparta milletvekili Osman Zabun, Eskişehir milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Çorum milletvekili Yusuf Ahlatcı ile diğer ilgililer katıldı.