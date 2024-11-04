Ahlatcı Çorum FK’nın Keçiörengücü ile oynadığı maçta protokol tribününde Çorumlu siyasiler kırmızı siyahlı takımı yalnız bırakmadı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık kırmızı siyahlı takımı b zorlu deplasmanda yalnız bırakmadı.

Maçı Başkan Oğuzhan Yalçın cezalı olduğu için izleyemedi. Başkan Vekili Yılmaz Özkul ile birlikte maçı izleyen Yusuf Ahlatcı “Sevdamız, Kırmızı Siyah Takımımıza her zaman güveniyor, çok daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Hela olsun çocuklar”dedi. Faruk Cıdık ta sosyal medya hesabından kırmızı siyahlı takımı galibiyeti nedeni ile kutladı.