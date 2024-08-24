AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a yaptığı ziyarette AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden biri olan Çorum’un ithalat ve ihracat potansiyelini değerlendirerek Çorum ile ilgili istişarelerde bulundu.

Milletvekili Ahlatcı; 2023 yılında ihraacaat rakamlarında Karadeniz bölgesi illeri arasında birinci Çorum olmuştur.

Çorum İlinin başarısının katlanarak artırabilmesi açısından yapılması gerekenleri değerlendiren Milletvekili Ahlatcı, bu başarıdan dolayı TSO Başkanı Başaranhıncal’a Çorum’lu Girişimcilere ve Çorum’lu İş İnsanlarına teşekkür ediyorum, dedi.

Kendisine gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyetini dile getiren Milletvekili Ahlatcı TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a çalışmalarında başarılar diledi.