Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Emin Ahlatcı ve ve Yağmur Ahlatcı ile birlikte Vali Ali Çalgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ahlatcı, 27 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Çorum Valiliği görevine başlayan Vali Ali Çalgan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Çorum ile ilgili kısa bir sohbet gerçekleştirilirken, Vali Ali Çalgan'da Ahmet Ahlatcı, Ahmet Emin Ahlatcı ve Yağmur Ahlatcı'ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.