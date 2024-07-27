Türkiye’yi yüksek teknoloji yatırımlarının odağı haline getirmeyi hedefleyen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı tanıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İlan ettikleri 6 çağrı ile önemi gittikçe artan teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğuna büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkeye kazandırmayı hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "HIT-30 Programı'yla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz." dedi.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, teknoloji yatırımlarına katkı sağlayan firmaların temsilcilerine teşekkür belgelerini verdi.

Teşekkür belgesi alan firmalar arasında Ahlatcı Holding'te yer aldı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre de sohbet etti.