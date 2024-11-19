Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, partinin 15.Olağan Büyük Kongresinin 17 Kasım 2024 Pazar günü geniş bir katılımla ve demokratik bir atmosferde yaptıklarını belirtti.

Ahmet Damar, kongrede genel başkan adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy’a tepki gösterdi.

Divan heyetinin ve diğer heyetlerin seçilmesinden sonra gündem maddelerinin okunmasının ardından seçime katılacak adayların imza ve listelerinin verilmesinde problemlerin çıkmasında İlay Aksoy’un imza listesinde hata ve yanlışlıkların etkili olduğunu kaydeden Ahmet Damar, “İlay Aksoy Hanım Efendinin, partililerimizin iradesine darbe yapıldığı iddiası açık bir istismardan ibaret olduğu bir gerçektir.

Nedeni ise Yüksek Seçim Kurulu önünde yapılan incelemeler sonucu bu karar verilmiştir. Yıllardır bu partiden başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü yapmış bir kimseye hiç mi hiç yakışmamıştır. Çünkü siyasi tarihimizde darbe denilince akıllara Demokrat Parti’ye ve onun yöneticilerine yapılan darbeler aklımıza gelir. Demokrasi şehidimiz Adnan Menderes, devlet fikrinin adamı Süleyman Demirel’e yapılanlar aklımıza gelir. Yakışmadı İlay Başkan” dedi.

Kongreye katılımın çok olmasından dolayı gururlandıklarını dile getiren Damar, “Yaklaşık 900 delege ve misafirlerle birlikte 1500-1600 kişinin katıldığı kongrede 778 delegenin oy kullandığı ve 765’nin oyunu alarak güven tazeleyen Genel Başkanımız Sn. Gültekin Uysal ve yeni oluşan üst kurulların üyelerini tebrik ediyor, başarılı bir çalışma dönemi diliyorum. Demokrat Parti bu ülkede yıllarca çiftçinin, emeklinin, esnafın, çalışanın, asgari ücretlinin, mazlumun sesi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Cumhuriyetin ilan edilmesinden ve 1950 yıllarında 2002 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin elde edinimlerinden oluşan yollar. Köprüler, fabrikaların o dönemki şartlarda elden geldiği kadar ülkenin gelişiminde fayda gösterecek kuruluşların yapımında demokrat ve demokrat geleneğinden gelen partilerin emeği vardır. 2002’den sonra iktidara gelen AKP, elde ne var ne yok satmış ve kendilerini ve yandaşlarını zengin etmiştir. Ülkem insanı fakirliğe mahkum edilmiştir. Ülkeyi bu yönetimden kurtarabilmek ve yeniden kalkındıra bilmek için demokratların uyanması birlik beraber olması lazım ki Türkiye’de uyansın” şeklinde belirtti.