Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 40 yıllık çalışma hayatını tamamlayan Ahmet Hız emekliye ayrıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Ahmet Hız’a 40 yıllık çalışmaları nedeni ile plaket vererek uğurladı.

Spor İl Müdürlüğünde farklı birimlerde görev yaptıktan sonra son yıllarda uzun süre Atatürk Spor Salonu Amiri olarak görev yaparken aynı zamanda Uluslararası Atletizm Hakemi olarak görev yapıyordu.

Atatürk Spor Salonu’ndaki başarılı çalışmaları ile spor camiasının beğenisini kazanan Ahmet Hız’a hizmetleri için teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diledi.