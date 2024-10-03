Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde görev yaparken emekliye ayrılan Ahmet Köşkerler(59) tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Emekli öğretmen Nuriye Nurşen Köşkerler'in eşi, merhum Mustafa Durmuş Köşkerler ile Suna Köşkerler'in oğlu, Şükrü Köşkerler ve Emine Bakal'ın kardeşi Ahmet Köşkerler'in cenazesi bugün Akşemseddin Cami'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.
Editör: Çorum Hakimiyet