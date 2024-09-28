Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Müdürü Aziz Usta, öğretmenler ve öğrenci velisi Mustafa Bayrak, Gazi ve Şehit Derneklerini ziyaret ettiler.

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Adem Mert, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, ziyareti ile ilgili değerlendirmede bulunan Okul Müdürü Aziz Usta, "Şehitlerin ve gazilerin bizlere bıraktığı en büyük miras, bu cennet vatanımızdır. Bizler, eğitim camiasının neferleri olarak onlardan aldığımız güç ve ilhamla bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkacağız. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak için milletçe sarsılmaz bir irade ile çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler" dedi.

