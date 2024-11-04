Aile hekimleri, 5-6-7 Kasım tarihlerinde 3 gün boyunca iş bırakma kararı aldı.

Hekim sendikaları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere tepki göstererek grev kararını duyurdu. İş bırakma eylemi kapsamında aile hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yönetmeliğin geri çekilmesi taleplerini gündeme getirdi.

Bugün Çorum İl Sağlık Müdürlüğü önünde Çorum Aile Hekimleri Derneği (ÇAHED) öncülüğünde saat 10.00’da yapılacak basın açıklaması ile yönetmeliğe tepki gösterilecek.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", hekimler tarafından tepkiyle karşılandı. Sendikalar, bu düzenlemenin işin kalitesine değil, yalnızca sayı bazlı verilere odaklanarak çalışma koşullarını zorlaştırdığını ifade etti. Aile hekimleri, mevcut yönetmeliğin aile hekimliği sisteminin nitelikli bir şekilde işlemesini engellediğini savundu.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), söz konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtıklarını belirtti. Hekimler, maaşlarının emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi ve tek kalemde ödeme yapılması gerektiği taleplerini dile getirdi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, iş bırakma kararı ile ilgili bir açıklama yayınlayarak, "30 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı paydaşlarımızla birlikte aldığımız karar neticesinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde üç gün süreyle iş bırakma kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı. Sendikalar, alınan bu kararın aile hekimlerinin sesini duyurmak adına önemli olduğunu belirtti.

Aile hekimleri, iş bırakma eylemi ile maaşlarının emeklilik primine yansıyacak şekilde yeniden düzenlenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sayıya dayalı performans sisteminin sonlandırılması gibi taleplerde bulundu. Ayrıca, söz konusu yönetmeliğin geri çekilmesi gerektiği yönünde görüş belirttiler.

5-6-7 Kasım tarihlerinde 3 gün boyunca devam edecek grev kapsamında birçok aile sağlığı merkezinde hizmet verilmeyecek. Hekim sendikaları, grev kararının çalışma şartlarında yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretilinceye dek devam edebileceğine dikkat çekti.