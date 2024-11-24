İstanbul'da aralarında anne, babası ve kuzeninin de olduğu 4 kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs daha sonra kendi canına kıydı.

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRÜP KIZ KARDEŞİNİ YARALADI

Büyükçekmece'de Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babası ve annesi hayatını kaybederken kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

VAHŞETE DEVAM ETTİ

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra eniştesinin Avcılar'daki berber dükkanına giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'ü de yaraladı.

İNTİHAR ANI KAMERADA

Yaralı Özsökük de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar Aladağ, Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurup öldürdükten sonra aynı araçta hayatına son verdi. Aladağ'ın intihar anı kameraya yansıdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "24.11.2024 Pazar günü B.A. isimli şahsın, Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır. Şüpheli şahıs, daha sonra intihar ederek yaşamına son vermiştir. Emniyet ekiplerimiz Pazar günü saat 16.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Celalliye Mahallesi'nde bulunan bir adreste silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine olay yerine intikal etmiştir.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri belirlenen ve aynı aileden olduğu tespit edilen, M.A. isimli şahıs ile N.A. ve B.A. isimli kadın şahısların silah ile yaralandığı görülm üş, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde M.A. ve N.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayda ağır yaralanan B.A. isimli kadın şahıs ise yapılan ilk mü dahalenin hastaneye kaldırılmıştır. Yürütülen saha çalışmalarında olayı gerçekleştiren kişinin B.A. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, şahsın annesi, babası ve kız kardeşine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

Şüpheli şahsın ikamet adresinde işlediği olayın hemen ardından aynı gün saat 17.00 sıraları nda Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuaför dükkânına yönelik silah ile ateş açtığı belirlenmiştir. Açılan ateş sonucunda, kuaförde çalışan M.S.Ö. isimli şahıs hayatını kaybetmiştir. Olayda ayrıca, şüpheli şahıs ile evli olduğu öğrenilen S.A. isimli kadın, bu kadının kardeşi G.S. yaralanmış olup yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede tedavi altına alınan G.S.'nin hayati tehlikesinin devam etmektedir. Olay yerinden kaçan şüpheli şahıs saat 17.30 sıralarında ise kuzeni olduğu belirlenen Ş.S.B. isimli şahsı Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde silahla vurmuş, Ş.S.B. isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

UYUŞTURUCU KULLANMAKTAN ÇOK SAYIDA KAYDI VAR

B.A. isimli şahsın, Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde park halindeki bir araç içerisinde intihar ederek hayatına son verdiği belirlenmiş, araç içerisinde yapılan aramalarda, olaylarda kullandığı tabanca ve 9 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada şahsın "TCK 191 - Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."