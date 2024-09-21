Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile birliktemüdürlüğe bağlı kuruluşlar da denetim gerçekleştirdi.

Huzurevleri, Engelsiz Yaşam Merkezi, Çocuk Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM), Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Sosyal Hizmetler Müdürlükleri (SHM) ve Çocuk Evleri Sitelerindehabersiz denetim yapan Sahit Aydın ve beraberindekiler, denetimlerde yürütülen çalışmalar ve verilen hizmetlerden faydalanan bireyler ile ilgili detaylı bilgi aldılar.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Denetimler de engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım hizmetleri, çocuklara yönelik koruma ve bakım programları her yaştan vatandaşımıza yönelik verilen hizmetler ve çalışmalar değerlendirildi.

Denetimler sırasında kuruluşların fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterlilik durumları ve sunulan hizmet kalitesi incelendi. Denetimler sonrasında kuruluş personelleri ile toplantılar yapılarak personellere, vatandaşlarımıza ve hizmet sunduğumuz bireylere verilen hizmet kalitesinin artırılması, hizmet alan herkesin memnuniyetini önemseyen anlayışımızın katlanarak devamlılığının sağlanması konusunda bilgilendirme ve rehberlik yapıldı" denildi.

İl Müdürü Sahit Aydın personellerin talepleri ve önerileri dinleyerek personellere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İl Müdürü Sahit Aydın, özellikle hassas gruplara verilen hizmetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması için kuruluşlara yerinde ve ani denetimlerin devam edeceğini belirterek, bu sayede eksikliklerin daha hızlı tespit edilip, anında müdahale edilebileceği ve hizmet standartlarının yükseltilerek devamlılığının sağlanacağını ifade etti.