Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Bedesten Aile Yaşam Merkezi’nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Her yaştan vatandaşın faydalanabileceği merkez, kısa süre içerisinde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Çorum Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda projelendirdiği Bedesten Aile Yaşam Merkezi’nde sona yaklaşıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Aşgın, özellikle çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli bireylerin gelişimine katkı sunmayı hedefleyen merkezin, "Aile Yılı" kapsamında hizmete alınacağını belirtti.

Bedesten Aile Yaşam Merkezi, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerin bir arada sunulduğu kapsamlı bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

Aile Yaşam Merkezi’nde; aile içi iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan tematik atölyeler, çocukların ve engelli bireylerin sanatsal gelişimine destek veren etkinlikler, fizyoterapi programları ve anne adaylarına yönelik gebelik eğitimleri yer alacak.

Ayrıca 200 metrekarelik engelli erişimine uygun Soft Play oyun alanı, stratejik düşünmeyi destekleyen PlayStation oyun bölümü ve değerler eğitimi odaklı sanal gerçeklik atölyesi de vatandaşların hizmetinde olacak.

Merkezde, 36-72 aylık çocuklara yönelik Montessori eğitim modeliyle tasarlanmış özgür öğrenme alanları oluşturulacak.

Aile bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen karma sanat atölyeleri de program kapsamında yer alacak.